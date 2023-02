Pioli ammette: "A Dubai abbiamo avuto qualche infortunio di troppo..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"A Dubai abbiamo avuto qualche infortunio di troppo quando invece era il momento di mettere un po' di benzina nel motore". Mister Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby, non si nasconde. Però poi puntualizza sulla forma fisica attuale: "Avere due piccoli infortuni come quelli di Bennacer e Tomori avendo ripreso a giocare così tanto spesso purtroppo può succedere, ma la squadra è in buone condizioni. Si fa troppo la correlazione tra risultati negativi e condizione fisicia, ma è la qualità che è mancata. È quello a cui dobbiamo puntare".