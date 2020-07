Pioli ammette: "Situazioni individuali non facili, parecchi giocatori che hanno firmato l'estensione non saranno confermati"

Stefano Pioli, intervistato da DAZN nel postpartita di Lazio-Milan, ha parlato della situazione in casa rossonera, sottolineando che diversi giocatori non resteranno ma l'impegno è sempre al massimo: "A Milanello si lavora benissimo, il gruppo dei giocatori è responsabile, consapevole dell'importanza della maglia che indossano. Non so cosa succederà per il nostro e il mio futuro ma stiamo lavorando molto bene, abbiamo sempre lavorato bene. Il club non ci ha fatto mancare nulla, siamo tutti concentrati, crediamo di meritare una classifica migliore, crediamo di dover lottare fino alla fine per riportare il Milan almeno in Europa League, ormai in Champions non ci riusciremo più ma almeno dobbiamo riportarlo in una competizione europea. Dobbiamo riuscirci e sono sicuro che i ragazzi daranno il 110% fino alla fine. Abbiamo delle situazioni anche individuali non facili, abbiamo parecchi giocatori che hanno firmato l'estensione di contratto ma che probabilmente non verranno confermati, dal loro atteggiamento e dalla loro serietà e dal loro orgoglio dobbiamo trarre tutte queste situazioni positive. Le somme si tirano alla fine, dobbiamo pensare con grande convinzione alla prossima partita, è la quarta volta che incontriamo la Juventus quest'anno, ci aspettano difficoltà, siamo cresciuti anche noi e vogliamo giocarcela alla pari".