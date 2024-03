Pioli: "Ammonizione a Theo nata dalla panchina del Verona? È stato così e non va bene. Si deve parlare con i propri giocatori e lasciare stare gli altri"

Nel post partita di DAZN mister Pioli è intervenuto sul giallo comminato a Theo Hernandez dall'arbitro Mariani, ammonizione nata da un'incomprensione e per questo assolutamente evitabile. Le sue dichiarazioni:

L’ammonizione di Theo che gli farà saltare la Fiorentina. Sembra che il giallo arrivi dopo le proteste della panchina del Verona: “È stato così e non va bene, Theo esulta sempre così, dice sempre “parlate parlate”. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori e si debba lasciar stare gli altri giocatori”.