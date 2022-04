Pioli: "Anche stasera abbiamo creato molte situazioni pericolose ma non siamo riuscite a concretizzarle"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue parole sulle occasioni non concretizzate. "Anche stasera abbiamo creato molte situazioni pericolose ma non siamo riuscite a concretizzarle. Dovremo cercare di essere più concreti nelle ultime gare di campionato. Non è stata la partita migliore. Potevamo gestire meglio la palla a livello tecnico, abbiamo commesso due errori difensivi che non abbiamo commesso recentemente. Il risultato è troppo netto per la partita che abbiamo fatto ma ci deve insegnare che serve più determinazione e qualità per vincere"