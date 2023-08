Pioli: "Attaccante? Il Club saprà cogliere occasioni"

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima dell'inizio del campionato, e non capisco perché non si riesca a trovare una soluzione. Sono concentrato sulla partita di domani, ma ho un club organizzato che saprà cogliere le occasioni. In questo momento c'è Giroud, c'è Colombo e Okafor che può fare la punta. Siamo coperti". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino.

"Nella mia testa vorrei una squadra con doppi ruoli e poi attingere dai giovani. Se parliamo di tre portieri e doppi ruoli, siamo sui 25 giocatori. Vice Theo Hernandez? Bartesaghi è interessante, quando non sarà con noi andrà con la Primavera. Come vice Theo ci sono anche Calabria e Florenzi, abbiamo le situazioni interne in caso di assenza di Theo". (ANSA).