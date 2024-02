Pioli "Bennacer trequartista? Domani giocherà, ma non in quella posizione"

Alla vigilia del match contro il Napoli, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Isamel Bennacer: "In molte partite la zona più importante è il centrocampo, anche se soprattutto domani entrambe le squadre hanno giocatori di qualità nell'uno contro uno. Dobbiamo cercare di essere compatti in mezzo al campo, cercato di sporcargli le giocate. Bennacer sta bene, il minutaggio che ha fatto a Frosinone l'ha affrontato bene, è disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana".

Bennacer trequartista, può essere un'idea?

"Non credo che possa essere un'idea dall'inizio. Domani Bennacer giocherà, ma non in quella posizione lì. C'è Loftus-Cheek che è il nostro giocare offensivo del centrocampo. A me non piacciono le posizione fisse ma comunque partirà più basso. Isma è completo, deve dare tutto quello che ha in entrambe le fasi di gioco".



PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 80 Musah, 85 Zeroli, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Caldara, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Chukwueze (Coppa d'Africa)

Squalificati: Reijnders

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek