Pioli: "Berlusconi aveva ancora il Milan nel cuore. Nell'ultima telefonata ricevuta dal Presidente..."

Nella lunga intervista rilasciata a sportmediaset.it, Stefano Pioli ha parlato così dell'amore di Silvio Berlusconi per il Milan: "Se dopo aver preso il Monza aveva ancora il Milan nel cuore?Assolutamente. Assolutamente sì, perché l'ultima telefonata ricevuta dal presidente è stata 15 giorni prima della sua scomparsa e parlavamo di Milan, di come giocare, di come fare meglio certe cose, di come raggiungere certi traguardi. Quindi chiaramente aveva investito tanto e bene nel Monza, ma che fosse ancora milanista dentro credo sicuramente".