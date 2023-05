Pioli: "Cammino un po' strano dello Spezia. È per la prima volta in zona retrocessione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida contro lo Spezia:

Lo Spezia è in zona retrocessione...

"Cammino un po' strano. Ho visto attentamente le ultime partite e meritava di più per il gioco espresso. Anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione: ci aspettiamo un avversario molto attento, molto determinato, molto concreto, così come dovremo esserlo noi".