Pioli: "Cardinale non l'ho sentito, parlo sempre con i dirigenti"

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Cardinale non l'ho sentito, l'ho visto un mese fa ma mi relaziono sempre con i dirigenti": lo racconta il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, match decisivo per il suo futuro sulla panchina rossonera. Il rendimento al di sotto delle aspettative e i troppi infortuni ne hanno messo in bilico la posizione anche se Pioli assicura che la squadra non è condizionata dai tanti ko. "Dovreste vedere come si allenano... I giocatori non hanno timori, hanno voglia di superare le difficoltà. Creiamo tanto, ma dobbiamo sfruttare meglio certe occasioni. E poi concediamo troppo". (ANSA).