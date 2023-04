Pioli carico per la Champions: "Superare il turno sarebbe straordinario"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto a DAZN al termine della partita pareggiata a Bologna, commentando la possibilità di accedere alle semifinale di Champions League: "Mi avete fatto sempre la stessa domanda... È la più importante per il nostro gruppo di lavoro. La storia del Milan è gloriosa, ma il nostro è un percorso diverso in un momento diverso. Superare anche questo turno di Champions sarebbe straordinario per noi. C'è bisogno di fare qualcosa di eccezionale e di straordinario".