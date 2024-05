Pioli: "Champions ed Europa League sono i nostri rimpianti, questo è sicuro in questa stagione”

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Torino-Milan 3-1. Queste le sue dichiarazioni dopo la sconfitta in trasferta, con un focus particolare sui rimpianti stagionali.

Momento di bilanci. Hai un rammarico particolare per quello che poteva essere e non è stato? C’è una partita che vorresti rigiocare? “Innanzitutto devo dire che è stato un buon campionato, siamo stati i migliori dei normali. L’Inter ha fatto qualcosa di non normale. Abbiamo avuto continuità, qualità e mentalità che ci ha permesso di raggiungere il secondo posto, che non è mai un risultato così scontato visto che poi alla fine solo una squadra può vincere. L’Inter è stata la più brava e più forte di tutti. I rimpianti nostri devono essere soprattutto volti all’Europa quest’anno.

Sebbene abbiamo avuto un girone difficile in Champions c’è mancato veramente poco per superare quel turno difficile, poi basta vedere cos’è riuscito a fare il Borussia Dortmund in tutta l’edizione della Champions. Però poi dopo le stagioni sono così. Il Borussia è arrivato quinto a 25 punti dal Leverkusen eppure va in finale di Champions. L’Europa è un attimo, e se non cogli quell’attimo lì purtroppo poi puoi uscire presto. Champions ed Europa League sono i nostri rimpianti, questo è sicuro in questa stagione”.