Pioli: "Che Pulisic fosse un talento lo sapevo già quando ci ho parlato al telefono per convincerlo"

Nel post partita di Bologna-Milan su DAZN mister Pioli parla di Pulisic, oggi autore di un gran gol.

Quanto si sente rassicurato sulla profondità della rosa? “Sono soddisfatto perché insieme ai dirigenti avevo chiesto caratteristiche particolari. Non dei nomi ma delle caratteristiche specifiche in certi ruoli e sono arrivati. Avere sugli esterni giocatori da uno contro uno è importante. Sta nascendo un bel gruppo, i vecchi hanno fatto di tutto per far inserire i nuovi, i nuovi sono disponibili. Che poi Pulisic sia un talento io lo sapevo quando ho parlato con lui nelle telefonate che si fanno per convincere i giocatori. Ero convinto che avremmo preso un giocatore con grandissima qualità. Poi è molto duttile, ci può far rifiatare: può giocare benissimo a sinistra al posto di Leao, può giocare sotto punta… Quindi bene così, sapendo che dobbiamo lavorare perché ci sono tante cose che possiamo fare meglio”.