Pioli chiaro: "Vogliamo fare l’Europa League con la convinzione di poterla vincere"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 in casa del Newcastle

Sull’Europa League: “Volevamo continuare il percorso in Champions, pur sapendo delle difficoltà del girone. Serata dolce e amara, il Milan in Inghilterra non vinceva da molti anni. Vogliamo fare l’Europa League con la convinzione di poterla vincere. Ora dobbiamo calarci bene in campionato, e consolidare il terzo posto e sperare in qualcosa di più”.