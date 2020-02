Pioli: "Ci stiamo avvicinando al livello di squadre molto forti"

Stefano Pioli, intervistato da Milan TV, ha parlato del derby di domenica, sottolineando i lati positivi della prestazione: "Sarebbe troppo facile pensare e ripartire solamente dal primo tempo del derby. Dentro la partita abbiamo dimostrato tante cose positive, abbiamo dimostrato che ci stiamo avvicinando al livello di squadre molto importanti e molto forti, questo ci deve dare fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma dobbiamo aver capito che in certe partite e a certi livelli non si può mollare la presa. Da questa partita purtroppo siamo usciti con le ossa rotte, tutti noi volevamo finisse diversamente, per la nostra classifica, per il nostro momento, per i nostri tifosi, però dobbiamo imparare da questa situazione e mettere in campo una prestazione più continua e determinata per tutti i 95' già domani in Coppa Italia".