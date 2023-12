Pioli: "Cinque anni fa il terzo posto in classifica sarebbe stato accolto con felicità..."

vedi letture

Milan-Sassuolo, sfida valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle 18:00 allo stadio San Siro in Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

C'è una partita che ha fatto rompere l'incantesimo?

"Abbiamo alzato le nostre aspettative. Cinque anni fa il terzo posto in classifica sarebbe stato accolto con felicità, ora invece non va bene. Le aspettative più alte le hanno create non solo i tifosi, ma anche il gioco della squadra".