Pioli come Nils Liedholm: un altro record per il tecnico rossonero

Il Milan perde 3-2 contro il Rennes ma riesce comunque a qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League, domani alle 12 il sorteggio che potrete seguire ovviamente anche sul nostro sito. Quella contro i francesi è stata una serata importante anche per Stefano Pioli. Infatti come riportato dal sito Opta, questo il record conquistato dall'allenatore rossonero.

Stefano Pioli ha collezionato contro il Rennes la sua 12ª panchina alla guida del Milan in Coppa UEFA/UEFA Europa League (qualificazioni escluse), agganciando Nils Liedholm al secondo posto degli allenatori rossoneri con il maggior numero di match in questa competizione, dietro solo a Carlo Ancelotti (16).