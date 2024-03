Pioli: "Come sarebbe stata con loro in 11? Ho questa curiosità, ma meglio che sia andata così"

Il Milan batte anche al ritorno lo Slavia Praga e passa ai quarti di finale di Europa League. Proprio come all'andata lo Slavia Praga è rimasto in 10 alla mezz'ora. Mister Pioli ne parla a Sky Sport nel post partita:

Se loro fossero rimasti in 11... "Questa curiosità ce l'ho anche io, ma ho preferito che sia andata così. Si muovono tanto, alzano tanto i terzini, come il Rennes con Borigeaud. L'avevamo preparata con Leao più punta e Musah-Theo sulla sinistra. In parità numerica sarebbe stata ugualmente non semplice. Forse non hanno un giocatore o due di livello tecnico altissimo, ma sono preparati. Qui la Roma ha perso 2-0".