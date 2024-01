Pioli: "Cominciare bene la settimana sarebbe importante per tanti motivi"

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Da Empoli inizia una settimana decisiva per Coppa Italia e campionato?

"È facile essere d'accordo su questa valutazione. Cominciare bene la settimana sarebbe importante per tanti motivi. Dobbiamo essere concentrati solo sulla sfida di domani".