Pioli con il 4-4-2: l'ultima volta fu usato prima del lockdown

Il Milan oggi incontrerà l'Udinese in campionato ed è molto probabile, secondo le ultime indiscrezioni di formazione, che i rossoneri scenderanno in campo con il 4-4-2, a causa delle molte assenze soprattutto sugli esterni. Uno schieramento che Pioli, con il Milan, aveva già usato sei volte: l'ultima risale a prima del lockdwon, un pareggio a San Siro contro il Verona per 1-1. Era il febbraio 2020.