Pioli conferma la difesa a tre: è il momento di Malick Thiaw

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha deciso di confermare la difesa a tre, dopo aver valutato che questa ha garantito una migliore compattezza a livello difensivo. Come riportato oggi dalla Gazzetta, e come già anticipato ieri da MilanNews.it nel pezzo della probabile formazione (QUI), ci sarà spazio molto probabilmente dal primo minuto per Malick Thiaw. Il difensore tedesco dovrebbe battere la concorrenza di Matteo Gabbia e giocarsi le sue fiches da titolare.