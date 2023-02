Pioli conferma la difesa a tre: "Stiamo facendo bene, domani continueremo su questa strada"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza, soffermandosi anche sulla scelta di continuare a giocare con la difesa a tre: "Stiamo facendo bene, ma possiamo cambiare senza problemi. Dipende da come vedrò la squadra. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così, domani sicuramente continueremo su questa strada".