Pioli contento di Chukwueze: "Sono molto soddisfatto. Sta bene di testa e di gambe, deve continuare così"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro contro il Lecce. Contro i salentini potrebbe esserci ancora una volta spazio per Samuel Chukwueze, che nelle ultime settimane ha decisamente migliorato il suo rendimento, come confermato anche dai dati presentati dall'allenatore rossonero, che oggi non ha perso l'occasione per elogiare il nigeriano. Queste le sue dichiarazioni.

La crescita di Chukwueze: "Sono molto soddisfatto. Proprio oggi i miei collaboratori hanno fatto una riunione video con Chukwu e i dati che abbiamo di lui nelle ultime tre partite sono addirittura superiori a quelli che aveva con il Villarreal. Sta bene di testa e di gambe, deve continuare così. Ha caratteristiche importanti da sfruttare per il nostro reparto offensivo".