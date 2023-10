Pioli contro Garcia: un duello nato 8 anni fa a Roma

Manca sempre meno alla sfida del "Maradona" tra Napoli e Milan e quindi al duello sportivo, di nuovo, tra Garcia e Pioli. Infatti la "rivalità" Tra i due nasce 8 anni fa in occasione di un derby tra la Lazio di Pioli e la Roma, per l'appunto, allenata del tecnico francese. L'attuale mister del Milan fece alcune dichiarazioni a Sky Sport contro la gestione della comunicazione di Garcia: "Non è bello dire che l'avversario piange o cerca scuse, non è professionale".

L'incontro tra i due prima di quella partita non fu certamente positivo, con i due che ebbero un battibecco negli spogliatoi: Garcia diede a Pioli del "rosicone" E l'allenatore rossonero rispose dandogli del bugiardo. Sono passati diversi anni e per i due la storia sembra esser finita lì, in quel sottopassaggio dell'Olimpico. Lo stesso Stefano Pioli nella conferenza stampa di Milanello chiuse definitivamente la questione: "Garcia è un buon allenatore che sta facendo bene in una piazza calda e importante come Napoli, quello che accadde tra me e lui fa parte del passato, cose di campo".