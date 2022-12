Pioli: "Credo di essere migliorato in tante cose, soprattutto in due-tre che ritengo le più importanti nel mio lavoro"

MilanNews.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso su se sia cambiato: "Sicuramente sono cambiato. Vorrei vedere i giocatori che vedessero come alleno adesso; questo fa parte della crescita professionale e umana di qualsiasi professionista e credo che siano state soprattutto le esperienze negative a migliorarmi di più. Credo di essere migliorato in tante cose, soprattutto in due-tre che ritengo le più importanti nel mio lavoro: soluzioni tattiche diverse, rapporto con i miei giocatori e probabilmente anche una comunicazione migliore verso l'esterno di quella che potevo fare all'inizio della mia carriera".