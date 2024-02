Pioli critico: "Giocare il giovedì e subito la domenica incide. C'è un club che si occupa dei calendari"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida in programma domani sera contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto un po' il punto sull'attualità della sua squadra, mostrandosi critico nei confronti del calendario che potrebbe incidere sull'andamento della sua formazione in questo finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Giocare il giovedì cambia per il campionato?

"Fa la differenza, basta vedere la preparazione per domani. Se giochi giovedì e domenica, il venerdì riposi e oggi hai l'unico allenamento. Noi vogliamo essere competitivi in campionato e in Europa. Vogliamo fare bene, sarà un mese importante quello che ci aspetta".

Come mai non giocate mai il lunedì?

"Mi era stato proposto di giocare lunedì contro il Monza. Abbiamo preferito avere un giorno in più per il ritorno contro il Rennes. Ci hanno proposto di giocare il lunedì contro l'Empoli, ma non pensavamo di giocare domenica alle 15. C'è un club che si occupa dei calendari".