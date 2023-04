Pioli critico: "Tra Empoli e Bologna avremmo meritato risultati diversi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggio a Bologna, commentando anche la possibilità interpellare il VAR a chiamata: "Lascio a chi deve decidere le decisioni per queste situazioni. Se ci fosse stata l'avrei chiesta, soprattutto nel primo tempo. Rebic è stato più bravo dei difensore a crearsi un vantaggio, così come Sansone è stato bravo a crearsi un vantaggio sul gol, e il difensore non ha preso solo il pallone ma anche il piede. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma tra Empoli e oggi avremmo meritato di avere risultati diversi".