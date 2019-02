Pioli "Davide sarà con noi a Udine"

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - A quasi un anno dalla scomparsa del suo capitano, la Fiorentina tornerà domenica a Udine, nella città in cui il 4 marzo 2018 morì il suo capitano, Davide Astori. "Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l'ultima partita proprio contro il Chievo e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest'anno. Sono situazioni che vanno affrontate", ricorda il tecnico viola Stefano Pioli in un'intervista a Dazn. "Quando facciamo le riunioni mi ricordo benissimo qual era la posizione di Davide - aggiunge Pioli - noi tutte le volte che stiamo insieme sentiamo la sua presenza. Mi piace ricordarlo tutti i giorni Davide - conclude Pioli -, come entro nel centro sportivo, lo vedo, lo penso. Anche domenica sarà con noi, salirà in pullman e scenderà in campo con noi, ma lo fa tutti i giorni e quindi ci sarà anche domenica a Udine".