Pioli: "De Ketelaere prima punta? Sì, possibile anche già dalle prossime partite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

De Ketelaere prima punta? Stefano Pioli ha commentato così questa possibilità ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sì, possibile anche già dalle prossime partite, pensando ai tipi di avversari che incontreremo. Troveremo molte difese schierate a cinque, non dare riferimenti può essere la soluzione e lui ha queste qualità. In generale ha un gruppo intero a sua disposizione per fargli capire le situazioni e l’ambiente. Ora toccherà a me sapere quando spingere o quando preservarlo. Arriverà, ne sono sicuro: gli ha fatto bene l’esperienza al Mondiale anche se ha giocato poco come gli ha fatto bene stare in famiglia: è tornato molto più sereno. Avrà il suo spazio".