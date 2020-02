Pioli, derby non si giocano ma si vincono

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 08 FEB - "I derby non si giocano ma si vincono? Sono assolutamente d'accordo con questa filosofia. Tutte le partite si giocano per vincere, ma se ci sono partite che valgono di più sono proprio queste". Stefano Pioli carica il Milan, alla vigilia della gara contro l'Inter, e ritiene "uno stimolo" il trend negativo nella stracittadina: "Dobbiamo fare una prestazione battagliera, arriviamo bene, stiamo bene e ce la vogliamo giocare. Possiamo vincere perché siamo una squadra forte, in salute, che sta bene e ha giocatori importanti". (ANSA).