Pioli: "Destino di un allenatore nelle mani del club. Ho imparato a non pensare troppo a quello che è successo ieri e neanche a guardare avanti"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN sul futuro e sugli obiettivi di squadra: "Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club ed è normale che abbiamo l'ambizione di vincere. Giusto che lo pensiamo. Sappiamo che ci sono altre tre o quattro squadre che possono vincerlo. Ho imparato a non pensare troppo a quello che è successo ieri e neanche a guardare avanti, continuando a lavorare giorno per giorno. Vincere lo scudetto sarebbe straordinario ma non perché non siamo del livello delle grandi. Per vincere ci vuole disciplina e qualità"