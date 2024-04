Pioli di nuovo on fire? Bucciantini: "EL sarà innesco o ultima secchiata d'acqua"

La sensazione che si ha da diverse settimane a questa parte è che il futuro di Stefano Pioli si deciderà in grande parte in base all'esito del percorso in Europa League del Milan. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, nel 2024 hanno cambiato marcia e specialmente dal mese di marzo in avanti hanno mantenuto un rendimento costante tra Serie A ed Europa League: sette vittorie consecutive su sette partite giocate. Numeri che non si vedevano dal Milan di Ancelotti. Eppure la competizione europea potrebbe essere l'ago della bilancia per Pioli. La pensa così anche Marco Bucciantini.

Bucciantini ha scritto così sulla Gazzetta dello Sport questa mattina: "Tutto torna. Il Milan ritrova i giocatori, con essi può scegliere e consolidare un gioco che fu subito convincente ma poi rarefatto dai tanti, troppi infortuni. E prende margine sulla Juventus: i bianconeri furono bravi a costruire una classifica non una forza, non una squadra. Il duello per il secondo posto adesso premia il Milan. Scomponendo la stagione in tre parti, diventa più evidente che il Milan perde contatto quando deve rimediare ai tanti infortuni, specie nel reparto difensivo, pagando i due tentativi: restare uguale a se stesso, ma più vulnerabile, e cambiare pelle, risultando meno efficace. Bisognerà vedere se basterà tornare ‘on fire’. L’Europa League sarà l’innesco o l’ultima secchiata d’acqua sull’entusiasmo".