Pioli difende Maignan: "I campioni come Mike non perdono mai. O vincono, o imparano"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le critiche che sono arrivate negli ultimi giorni a Mike Maignan: "A noi come gruppo non ci interessano le critiche, nel senso che siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che pensiamo a dare il meglio. I campioni come Maignan non perdono mai. O vincono, o imparano. E lui uscirà da questo periodo migliore di prima".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it