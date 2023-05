Pioli diretto: "Non ci rimangono tante possibilità di rendere positiva la stagione"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato a caldo il ko dei rossoneri contro lo Spezia per 2-0:

Quanto ha condizionato il ko nel derby in questa partita?

"Normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale che siamo rimasti delusi dal risultato della partita d'andata. Ma sappiamo che la stagione passa sia dal campionato che dalla Champions e questa sconfitta ci complica il futuro. Ora non ci rimangono tante possibilità di essere positivi in questa stagione. Martedì è una grande opportunità, dobbiamo credere di poter battere l'Inter".