Pioli: "Dobbiamo alzare il livello, non basterà la prestazione del secondo tempo dell'andata"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro l'Inter: "Cosa mi stanno dicendo gli occhi della squadra? Che ci sono concentrazione e motivazione, che si stanno preparando al meglio possibile per provare a vincere la gara di domani. Credo che abbiamo un obiettivo importante ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di Champions, che nessuno avrebbe mai pronosticato, così come a inizio anno nessuno avrebbe mai pronosticato una nostra presenza in semifinale. La preparazione sarà la migliore possibile. So che possiamo giocare una grande partita e so quanto sono forti i miei giocatori.

Domani dobbiamo mettere in campo una grande prestazione. Non sarà sufficiente il livello del secondo tempo dell'andata, dobbiamo alzare il livello. La partita è lunga, vogliamo iniziarla meglio e dobbiamo sbagliare il meno possibile e sfruttare i loro errori".