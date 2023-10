Pioli: "Dobbiamo riempire di più l'area con le mezzeali e l'esterno opposto. Reijnders può fare meglio in zona gol"

Il Milan segna poco e non arriva quasi mai alla conclusione, problema che si è accentuato nelle ultime uscite. Mister Pioli lo commenta così in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan.

Il centrocampo segna poco, un solo gol. Si riempie male l'aerea? "Dobbiamo riempire di più l'area questo sì, stiamo andando spesso all'uno contro uno sugli esterni e stiamo crossando di più rispetto alla passata stagione. Dobbiamo riempire l'area non solo con le mezz'ali ma anche con l'attaccante esterno opposto. Credo che Tijjani abbia le caratteristiche per fare meglio, sia l'ultima passaggio, sia nelle conclusioni perché è un giocatore che ha sempre fatto gol. Se riguardo la partita col PSG nel primo tempo abbiamo recuperato molti più palloni di loro nella metà campo avversaria, lì potevamo fargli veramente male e ci è mancato l'ultimo passaggio, il tiro in porta o l'ultimo movimento. Sono situazioni che dobbiamo provare a forza perché non possiamo pensare di cambiare i nostri risultati così, dobbiamo avere un atteggiamento diverso e una qualità superiore per tornare pericolosi sotto porta".