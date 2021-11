Pioli: "Domani è una partita da Champions. Dovremo essere scaltri e furbi"

In cosa può e deve migliorare questo Milan? Ecco il pensiero di Stefano Pioli espresso nella conferenza stampa pre-Inter: "Nel leggere i momenti della partita e capire quando un po' più di furbizia e lucidità non ti fanno cadere in errore. Domani è una partita del livello della Champions, il livello è alto e se fai errori li paghi. Dovremo essere ancora più scaltri e furbi. Stiamo parlando di un gruppo che sta lavorando insieme da un anno e mezzo ma molti sono ragazzi e i ragazzi hanno bisogno anche di commettere errori per crescere".