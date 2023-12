Pioli: "Domani non deve essere l'ultima spiaggia. Abbiamo commesso errori che hanno abbassato il livello"

Milan-Sassuolo, sfida valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle 18:00 allo stadio San Siro in Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Domani ultima spiaggia?

"Non deve essere l'ultima spiaggia, nel senso che dobbiamo sempre uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Abbiamo commesso degli errori che hanno abbassato il livello delle nostre partite".