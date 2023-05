Pioli: "Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del ritorno con l'Inter"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida contro lo Spezia: "Domani sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions, questo è chiaro. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione".