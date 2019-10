Pioli, domani voglio un Milan arrabbiato

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "Ci sono 87 punti a disposizione, c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, voglio gente motivata orgogliosa e anche arrabbiata. Non è la classifica che vogliamo, ma se è questa vuol dire che tutti devo metterci di più. Domani voglio un Milan che non si risparmia, giocatori che corrono 95 minuti per la vittoria": così l'allenatore rossonero. Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con la Spal, che è in zona retrocessione con solo tre punti in meno. "In questo momento non possiamo essere la squadra migliore del campionato dal punto di vista tattico perché lavoriamo insieme da un paio di settimane - ha aggiunto il tecnico - e probabilmente non siamo la migliore nemmeno dal punto di vista tecnico, ma allora dobbiamo essere la migliore squadra dal punto di vista dello spirito".