Pioli dopo il 2-0 al Bologna: "Sono soddisfatto, sta nascendo un bel Milan"

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - "Sono soddisfatto, ai dirigenti avevo chiesto calciatori con certe caratteristiche, di qualità e sono arrivati: sta nascendo un bel Milan e sono soddisfatto dell'atteggiamento che abbiamo messo in campo questa sera". Così Stefano Pioli nel dopo partita del Dall'Ara, in cui i rossoneri hanno espugnato il campo del Bologna per 2-0. "Dobbiamo lavorare ancora tanto, ci sono tante cose da migliorare, ma stiamo facendo i passi giusti. Con Pulisic abbiamo più soluzioni e Giroud è un leader". Thiago Motta si dice a sua volta soddisfatto nonostante il ko: "Ci abbiamo provato fin dall'inizio, colpendo addirittura una traversa dopo 20 secondi.

Io sono contento della mia squadra e mi fa piacere che i ragazzi siano usciti fra gli applausi. Recuperare contro questo Milan non era certo facile, peccato non essere riusciti a segnare l'1-2 perché resto convinto che saremmo potuti rientrare in partita. I gol arriveranno, sono soddisfatto di quanto ho visto oggi contro un organico costruito per vincere il titolo". (ANSA).