Pioli dopo il ko nel derby: "Nessuno strascico e nessun contraccolpo psicologico"

vedi letture

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Dopo una sconfitta così è un bene giocare subito? “Nessuno strascico. Alleno una squadra matura. Saremo in grado di analizzare le cose che abbiamo sbagliato per cercare di fare bene martedì. Nessun problema psicologico. È andata male, dispiace per noi e per i nostri tifosi, dispiace tantissimo. Non avremo nessun contraccolpo psicologico. Siamo all’inizio del campionato e vogliamo essere competitivi fino alla fine. Siamo cresciuti con le vittorie e ora dobbiamo imparare a crescere con questa sconfitta pesante”.