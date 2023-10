Pioli: "Dopo Parigi nervi tesi, ma giusto così. Calabria? Mi erano state riportate cose non veritiere"

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan mister Stefano Pioli torna sulle incomprensioni nate nel post partita di PSG-Milan di mercoledì:

Si dice di un Milan tornato da Parigi con i nervi tesi: "Nervi tesi sì, ed è giusto così perché diamo il massimo per ottenere le cose e non ci siamo riusciti. Nervi tesi giusti, ci mancherebbe altro che torniamo da una sconfitta così e siamo sereni e sorridenti. Anzi, tutto chiarito. Meglio di prima ancora. In sala stampa mi erano state riportate cose non veritiere, questo ha creato un po' di confusione. Ma tutto a posto, tutto chiarito e si va avanti".

Il chiarimento con Calabria: "Sei proprio tu quello che ha riportato male, perché non parlava dei suoi compagni ma parlava dell'ambiente. Noi ci crediamo, lavoriamo in un certo modo a Milanello, diamo tutto e ci crederemo fino alla fine. Ma non c'è nessun problema. Io parlo con i giocatori, ci siamo chiariti".