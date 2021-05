Pioli: "Due prestazioni così sono un segnale importante"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Due settimane fa ci davano per mezzi morti, invece la squadra ha reagito con grande equilibrio e determinazione". Stefano Pioli si gode il suo Milan che dopo il 3-0 alla Juventus, ha rifilato sette reti al Torino e continua a correre per un posto in Champions. "Due trasferte così impegnative con due prestazioni così importanti dal punto di vista dello spirito e del gioco sono un segnale molto importante - ha detto il tecnico a Sky -. Ma per la Champions ci manca ancora una vittoria e dobbiamo pensare già alla prossima partita". "Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale che si stima e che si vuole bene. Ma ancora non possiamo festeggiare perché non abbiamo ottenuto nulla" ha aggiunto. (ANSA).