Pioli e Abate, mercoledì 10 stesso destino: sia prima squadra che Primavera impegnate in Coppa Italia

vedi letture

La Lega di Serie A ha reso nota la data e l'orario della sfida di Coppa Italia tra Milan e Atalanta che mette in palio un posto per le semifinali della competizione. Il prossimo mercoledì 10 gennaio i rossoneri ospiteranno a San Siro la squadra di Gasperini, un mese dopo averla incontrata in campionato: calcio di inizio alle ore 21.

Giornata di Coppa in casa rossonera, infatti anche la Primavera, qualche ora prima, sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Gli uomini di Abate saranno ospiti sul campo della Fiorentina con calcio di inizio alle ore 14: anche in questo caso gara secca con un posto in semifinale all'orizzonte.