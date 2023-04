Pioli è ambizioso: "Arrivare in semifinale sarebbe bellissimo"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, parlando anche della possibilità di sentire meno pressione rispetto ai partenopei: "Non credo, stiamo parlando della Champions e dei nostri sogni. Siamo sereni perchè ci siamo preparati bene, dobbiamo giocare con il nostro entusiasmo. Tutte e due le squadre saranno cariche. Arrivare in semifinale sarebbe bellissimo".