Pioli e Florenzi “stuzzicano” Leao: lo vogliono sempre così decisivo

Perché un giocatore così forte e travolgente come Rafa Leao non gioca sempre come contro l’Atalanta? La domanda se la pongono in tanti. La continuità è sempre stato il suo punto debole, ma dopo la splendida partita contro i bergamaschi anche il suo allenatore si è posto la stessa domanda. E lo ha dichiarato a fine partita: “Credo sia stata una delle sue prestazioni più belle di Rafa, per qualità e continuità. Ha attaccato di continuo. Gliela farò pesare questa prestazione, ha queste possibilità e deve sfruttarle”.

La sensazione è che Pioli parlerà con Leao e gli chiederà i motivi del perché non giochi sempre con la stessa intensità, cosa sia scattato nel giocatore per disputare una partita così bella rispetto alle altre gare: “Non dipende da nessuno, solo da lui. Parlerò con lui per capire cosa ha fatto di diverso", ha detto il mister del Milan. Dello stesso avviso anche il compagno di squadra Alessandro Florenzi. “Pretendo da Leao prestazioni molto simili a quella contro l’Atalanta”, ha dichiarato l’esperto terzio destro.