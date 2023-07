Pioli e gli addii di Maldini e Massara: "Il club ha deciso di cambiare pagina, ma la storia non si dimentica"

In merito all'addio di Maldini e Massara, Stefano Pioli ha dichiarato a Sky: "Il club ha deciso di cambiare pagina, ma la storia non si dimentica. Sappiamo quello che abbiamo fatto insieme, conosciamo il percorso che ci ha portato a certi livelli. Tutte le persone che hanno lavorato con noi hanno dato un contributo. Sono stati molto presenti, positivi e importanti. Chiaramente ora si è creata un'altra situazione, ci sono persone diverse, vedo in loro grande entusiasmo e la volontà di fare bene le cose. Tutti vogliamo fare ogni giorno il miglior lavoro possibile".