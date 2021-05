Pioli e i partner di Ibra: "Zlatan non sarà solo, non servono tanti attaccanti per essere offensivi"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, ha parlato delle possibili scelte offensive per il big match di domani: "Ibrahimovic non sarà da solo nella manovra offensiva. Non servono tanti attaccanti per essere offensivi. La scelta dipenderà dalle caratteristiche dei calciatori che scenderanno in campo. L'importante è che i giocatori impensieriscano la difesa avversaria".