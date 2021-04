Pioli e il futuro: "Sto bene al Milan, voglio la Champions"

(ANSA) - MILANO, 09 APR - "Restare al Milan? Sto bene qua, con il club, con la proprietà. C'è grande sintonia con l'area tecnica. Vogliamo riportare il Milan nella normalità ed è l'Europa che conta, stiamo lavorando insieme per questo obiettivo. Sentirmi bene mi aiuta a migliorare i giocatori": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Parma, risponde così sulla possibilità di restare sulla panchina rossonera. Il focus al Milan è il ritorno in Champions League e c'è massima concentrazione anche tra i giocatori che sono al centro di lunghe trattative per il rinnovo, Calhanoglu e in particolare Donnarumma. "Io vedo tutti i miei giocatori molto sereni e concentrati. E' normale - spiega Pioli - che quando ci sono delle trattative bisogna aspettare il risultato finale, ma all'interno del gruppo pensiamo tutti a una sola cosa: vincere la partita di domani". (ANSA).