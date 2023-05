Pioli e il problema del gol: "E' stato il nostro difetto più importante. Se non giochiamo bene, facciamo fatica a vincere le partite sporche"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le difficoltà a fare gol del suo Milan in questa stagione: "E' stato il nostro difetto più importante. Abbiamo segnato troppi pochi gol tenendo conto di quanto creato. Dobbiamo fare meglio. Tutti hanno dato il massimo, qualcuno ha fatto meglio, altri meno bene. E' stata una stagione complicata, in alcune situazioni non siamo stati all'altezza. Non bisogna parlare dei singoli in questo momento. Se facciamo bene o male dipende dalla squadra. Se non giochiamo bene, facciamo fatica a vincere le partite sporche. Dobbiamo capire e valutare certe situazioni".